Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin salondakiler tarafından alkışlarla karşılanması Toplantıya katılan belediye başkanları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen...
MHP Genel Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin salondakiler tarafından alkışlarla karşılanması
Toplantıya katılan belediye başkanları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı