Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin salondakiler tarafından alkışlarla karşılanması Toplantıya katılan belediye başkanları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen...

MHP Genel Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin salondakiler tarafından alkışlarla karşılanması

Toplantıya katılan belediye başkanları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan: '(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
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Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Haberler
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