Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir."
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Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir."

06.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:26
Bahçeli:

Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir.

Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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