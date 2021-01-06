Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir."
06.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:26
Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir.
Bahçeli: "Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara müsaade edilmeyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven