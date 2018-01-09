Bahçeli: "Başkanlık Sistemine Desteğimiz Seçimlerle Sınırlı Kalmayacak, Kalıcı Hale Gelmesi İçin...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren iş birliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, 2018 yılının yeni hükümet sisteminin istikrarlı bir şekilde gelişmesi, siyasi ve yönetim sistemine yerleşmesi için önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, "Sistemin kurum ve kurallarıyla işlerlik ve işlevsellik kazanması önümüzdeki en temel meseledir. AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hazırlık safhasından halk oylaması aşamasına kadar hayırlı ve başarılı bir iş birliği sürecini işletmişlerdir. İki parti de sorumlu ve dürüst bir uzlaşma hukukuyla kendilerine bağlanan ümitleri boşa çıkarmamışlardır. Türkiye'nin mutabakata, milli beka ve hassasiyetlere dayanan bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar ummaksızın ifade ve itiraf etmiştik. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren iş birliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradeli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu şartlar altında, dün de belirttiğim üzere partimiz 2019'da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaktır. 2018'de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise başka bir gündem maddesidir. Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir. Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan halk oylaması şuuruna bağlıyız. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösteren yandan çarklıları tanımıyoruz" açıklamasında bulundu.

Herkesin 2019 yılına müzahir tavrının netleşmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP'yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya tamlayız. Biz millet ne diyorsa ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, ayıplı ve alaycı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar bilsnler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Yani hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ'nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak, uyarıyorum ki, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen ama Kandil'e tutunan Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir." - ANKARA