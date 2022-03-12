ANTALYA (DHA) - Bahçeli: Barış yolunda atılmış bir adımdır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da gerçekleşen zirveye ilişkin, "Bu barış yolunda atılmış olan bir adımdır. İki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmelerinin kabulü yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olması arzusuyla neredeyse Türkiye'ye bir hakemlik imkanı ve fırsatı tanıyan bir diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli olmuştur, başarılı olmuştur" dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17'nci Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı' açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Rusya ve Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin Antalya'da yapılan zirveyi değerlendirdi. Bahçeli, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş yakın komşularımız olan iki ülke arasında beklenmedik bir anda baş gösteren ve 15'inci gününe yaklaşmış olan dönemde de sosyal maliyeti, ekonomik maliyeti çok yüksek olan bir savaş halini almıştır. Böyle bir savaşta Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanını ve fırsatını bulan tek ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi çerçevesinde sayın cumhurbaşkanımız bu iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassas ve titiz davranmıştır. İki ülkeden bir an evvel savaşın sonlandırmasını istemiştir. ve bu sonlandırmanın yanında da iki ülke arasındaki barışın temininde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir adım atmış olmasını arzulamıştır. Bu çerçevede telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür" dedi.

NATO ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması çağrıları olduğu hatırlatılan Bahçeli, "Doğru bir yaklaşım değil. Savaşan ülkeler arasında sahip olmuş olduğunuz ekonomik imkanlarla, savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak, yaptırım yoluyla savaşı tahrik etmek, gelişmesine ve çatışmanın yoğunlaşmasına fırsat veren yaklaşımlara dikkat etmek lazımdır. Bu konuda ABD kendisine çeki düzen vermelidir. Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan bir tanesi Irak'tır. Bir tanesi Afganistan'dır. Bir tanesi Suriye'dir. Bir tanesi Türkiye'nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki silahlandırmadır" değerlendirmesinde bulundu.