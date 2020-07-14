Bahçeli: "Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararından sonra akıl tutulması, ahlak dağılması,...
Bahçeli: "Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararından sonra akıl tutulması, ahlak dağılması, mensubiyet bölünmesi yaşayan siyasilerin, kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının ve sözde akademisyenlerin hal-i pürmelali kepazeliktir.
14.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:52
Bahçeli: "Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararından sonra akıl tutulması, ahlak dağılması, mensubiyet bölünmesi yaşayan siyasilerin, kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının ve sözde akademisyenlerin hal-i pürmelali kepazeliktir." - ANKARA
Kaynak: İHA