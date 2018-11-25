Bahçeli: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Skandal Bir Karara İmza Atmıştır"

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır. Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden, tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 20 Kasım'da ülkemize 'PKK'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın' çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir. Elbette 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenilmiş bir kişi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir."