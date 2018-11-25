- Bahçeli Antalya'dan ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 ay önceki Antalya ziyaretinde isminin Göktürk Han olmasını tavsiye ettiği 1 yaşındaki Ata Göktürk bebeği yine sevdi

ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'dan ayrıldı.Bahçeli, 6 ay önceki Antalya ziyaretinde isminin Göktürk Han olmasını tavsiye ettiği 1 yaşındaki Ata Göktürk bebeği yine sevdi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nı tamamlayan Bahçeli, Antalya'dan karayoluyla Ankara'ya hareket etti. Bahçeli, otelden çıkışı esnasında partililerle tek tek tokalaştı. Bahçeli, bugün bir yaşında olan ve 6 ay önceki Antalya ziyaretinde Ata Göktürk Bannıoğlu'nun isminin Göktürk Han olmasını tavsiye ettiği bebeği yine sevdi. Bahçeli'nin tavsiyesiyle ailenin bebeğin ismini Göktürk Han için mahkemeye başvurduğunu öğrenildi.