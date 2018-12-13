Bahçeli: Ankara'daki kaza ile ilgili çok yönlü inceleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.

Bahçeli: Ankara'daki kaza ile ilgili çok yönlü inceleme yapılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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