Bahçeli: Ankara'daki kaza ile ilgili çok yönlü inceleme yapılmalı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.
13 Aralık 2018 Perşembe 19:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki YHT kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir." ifadesini kullandı.