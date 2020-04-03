Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık... Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur.

Bahçeli: "Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur." - ANKARA Kaynak: İHA