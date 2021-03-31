Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri...
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Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bahçeli: 'Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri...

Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

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Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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