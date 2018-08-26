Bahçeli: "Anadolu'ya Vurulan Vatan Mührünü Sökmeye Hiç Kimsenin Gücü Yetmeyecektir"
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Alandan ve katılımcılardan detaylar Genel Başkan Bahçeli'nin kürsüden ayrılışı MUŞ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programda konuştu.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Alandan ve katılımcılardan detaylar
Genel Başkan Bahçeli'nin kürsüden ayrılışı MUŞ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programda konuştu. (2)