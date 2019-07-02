Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...

Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...

- Grup toplantısından görüntü Detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup...

- Grup toplantısından görüntü
Detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli:
"Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret
ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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