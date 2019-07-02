Bahçeli: "Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudretve...

- Grup toplantısından görüntü

Detaylar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli:

"Anadolu coğrafyası silahtan önce gönüllerin fethi ve muazzam bir yönetim, kudret

ve sisteminin marifetiyle kazanılmıştır"

TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kaynak: AA