Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli, dua etti. - ANKARA

Kaynak: İHA