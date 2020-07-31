Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.
31.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli, dua etti. - ANKARA
Kaynak: İHA