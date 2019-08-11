Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

11.08.2019 08:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşlarla bayramlaşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekilerin Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi

Bahçeli'nin Türkeş'in kabrine karanfil bırakması

Türkeş için dua okunması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA