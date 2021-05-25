Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra...
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Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra...

Bahçeli: '(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra...
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır.

Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra... - Haberler
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