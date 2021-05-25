Bahçeli: "(Akşener'in) Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmelidir"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Bahçeli: "Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı