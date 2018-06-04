Bahçeli: Af Konusunda Geri Adım Atmamız Düşünülemez!

Hükümetin "Gündemimizde yok" şeklindeki açıklamalarına rağmen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı sürüyor.

"GERİ ADIM ATMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bahçeli, yaptığı son açıklamada af çağrısını yineleyen Bahçeli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır." diye konuştu.

"BAŞBAKAN YILDIRIM KENDİ GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI"

Başbakan Yıldırım'ın "Gündemimizde yok" açıklamasına da değinen Bahçeli, "Başbakan Binali Yıldırım'ın kendi görüşlerini aktardığını söyledi. Ama bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima ve açıklamamız olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaçtır. Bayram öncesinde adım atmakta huzur ve umudu canlandıracaktır" dedi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün katıldığı bir iftarda Bahçeli'nin afla ilgili çıkışının sorulması üzerine "Bizim gündemimizde af yok. Ben Sayın Bahçeli'yle bu ilk açıklamasından sonra konuştum. Kendisi hassasiyetlerini dile getirdi. Karar sizin tarzında bir ifadede bulundu. Biz de onun üzerine zaten görüşümüzü açıkladık ve gündemimizde af olmadığını ifade ettik" ifadelerini kullanmıştı.