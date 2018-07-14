MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. TBMM Genel Kurulunda İYİ Partili milletvekilleriyle bir yakınlaşma tablosunun ortaya çıktığı hatırlatılarak, Koray Aydın'ın bu tabloyu Bahçeli'nin pişman olduğu için böyle davrandığı şeklinde yorumladığının sorulması üzerine Bahçeli, "Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bazı konuları da anlaması gerekir. Bir selam vermek, bir el sıkmak şer ile hayrı birbirinden ayırır. O bunu kavrayamıyor. Bizde tahribat yaparak kopanlardan kimi dost kimi şer selam ve el sıkmakla belli olur. O gün onlar imtihandan geçmiştir. Bu imtihanın farkında bile değillerdi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, HDP için Kürt siyasi hareketi tanımlamasıyla ilgili soruya Bahçeli, "5 benzemezden bir arada siyasi parti oldukça önemli bir kabiliyetle yaşatılır. O kabiliyet var mıdır bekleyeceğiz ve göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir"

Af konusuyla ilgili soru üzerine ise Bahçeli, şunları kaydetti:

"Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz."

OHAL sürecinin 18 Temmuz'da sona ereceğiyle ilgili soruya Bahçeli, "OHAL'in kalkması ayın 18'i itibariyle son buluyor. Bu bir toplumsal talep haline dönüşmüş fakat OHAL'in uygulamasında aksayan ve ülkeye zarar veren boyutları yeni bir yasa hazırlığıyla giderilecektir ifade ediliyor. Böyle bir yasa meclise geldiğinde MHP gereğini yapacaktır" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o şekilde yapmak isteyenler yapsın"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başkan' diyebilirsiniz açıklaması hatırlatılarak, AK Parti'den 'kurucu cumhurbaşkanı' denilmesi yönünde yükselen seslerle ilgili değerlendirme isteyen gazeteciye, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o şekilde yapmak isteyenler yapsın. Biz bunu böyle diyemezsiniz, dememelisiniz demeye gerek yok. Yalnız Cumhurbaşkanı tektir. Başkan ise şu salonda 50 tane var. Ülkü ocakları başkanı var, parti başkanı var, ama cumhurbaşkanı tektir. (Kurucu Cumhurbaşkanı ifadesi) Doğru bir tabirdir. 94 yıldan bu yana Türkiye'de 3. evre olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşmuştur. Bunun kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları olacaktır. Bu tabirlerin arkasında başka şeyler aramaya gerek yok. Bunlar doğru tabirlerdir, anlamlı tabirlerdir ve yapılması gereken bir anlayışın işaretidir."

Koray Aydın'ın 'MHP'den İYİ Parti'ye geçebilecekler olabilir' iddiasına ilişkin Bahçeli, "Rüyalar, hayaller, hülyalar çok güzel şeylerdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın önümüzdeki hafta içerisinde cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ve ofislere atamalar yapılacağını söylediği hatırlatılarak, bu ofislerde MHP'den temsilcilerin yer alıp almayacağı sorusuna Bahçeli, "Herhangi bir talep ve beklentimizin olmadığını söyledim. Artık cumhurbaşkanlığı yürütmeyi temsil etmektedir. Kendi inançları, ilkeleri doğrultusunda nasıl hareket edecekler onların takdirindedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA