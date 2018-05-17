Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler Seçime Bir Hafta Kala İsyan Başlatırsa Ne Olur?'

Bahçeli, 'çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç' olmak üzere 'genel af' çağrısında bulunmuştu.

HÜKÜMET "AF YOK" DEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konunun gündemlerinde olmadığını söylerken, Bahçeli talebini yeniden dillendirmişti. Hükümet bir kez daha gündemlerinde 'af' konusunun olmadığını söylemişti.

Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya konuşan Bahçeli, 'af' önerisini neden gündeme getirdiğine dair soruyu yanıtladı.

Cezaevinde '235 bin gariban' olduğunu söyleyen MPP lideri, "Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç" dedi.

"CEZAEVİNDEKİLER SEÇİME BİR HAFTA KALA İSYAN EDERSE?"

Cezaevindeki yaşamın 'insan onuruyla pek bağdaşmadığını' belirten Bahçeli şöyle devam etti: "Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime bir hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. Bu teröristler iki kişilik, üç kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır."