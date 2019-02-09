Bahçeli - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan Türkeş Üniversitesi Olarak...

- Kutlama programından detay görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlamaların yapıldığı salona gelmesi

Kısa film izlenmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında konuştu. -1-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."

Kaynak: AA