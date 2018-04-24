Bahçeli "Abdullah Gül'ün Adaylığı" İhtimalini "Sinsi Bir Plan" Olarak Niteledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiasını, "sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" olarak niteledi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, "Türkiye'ye tuzak kuruluyor. Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP ittifakına karşı, muhalefet cephesinden ilk 'sürpriz' hamle CHP'nin İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamak için 15 milletvekilini "ödünç" vermesiyle gelmişti. Muhalefet cephesinde "ortak cumhurbaşkanı adayı" çıkarılması seçeneği ön planda duruyor.

Bazı köşe yazarları ve siyasiler bir süredir Gül'ün adaylığı konusunu gündeme getiriyor.

Karamollaoğlu-Gül görüşmesi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşerek, adaylık konusunda teklif götüreceği belirtiliyordu. SP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün de içinden çıktığı, adını Necmettin Erbakan'ın koyduğu, "Milli Görüş" geleneğini temsil ediyor.

Salı günü "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılan Gül'ü, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.

SP'nin Gül'ü adaylığa ikna etme girişiminde bulunduğu izlenimi, AKP ile MHP ittifakının tepkisini çekti.

MHP lideri Bahçeli, partisinin AKP ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı "hazmedemeyenlerin" Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine "çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" yürüttüğünü öne sürdü.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı sert açıklamalar şöyle devam etti:

"FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Sayın Erdoğan'ın 2007 yılı Nisan ayında 'kardeşim' açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir.

"Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?"

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853105885401089

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853388854071297

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/988853679527776258

Erdoğan: Benim öyle bir derdim yok

Pazartesi günü Gül'ün, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım, adaylıkla ilgili sorulara "Gidin ona sorun" yanıtını vermişti.

Salı günü Erdoğan, Gül'ün adaylığıyla ilgili açıklamasında "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok" diye yanıt vermiş, "senaryomuzu kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen AKP'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, Gül'ün adaylığı konusunu da masaya yatırdıklarını söyledi ama detay vermedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da, "Dedikodu üzerinden gündem oluşturmayız, deklare edilirse gündemimize girer" dedi.

Gül'ün adaylığı üzerinden bir ittifak olasılığına bazı CHP'li milletvekillerinin de tepkili olduğu ve endişelerini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığı biliniyor.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger'in paylaşımı şöyle:

https://twitter.com/EAksunger/status/988708638935126016

Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de "Bana 'Gül için adaylıktan çekil' deseler, çekilmem" dediği bildirilmişti. Abdullah Gül, aday olabilir mi?

Adaylık konusunda şimdiye kadar tavır açıklamayan Gül'ün, bir partinin adayı olmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

CHP tabanının mesafeli olsa Gül'ün muhafazakar tabandan ve seçimlerde kritik rol oynayacak olan Kürt seçmenden oy alabileceği hesabı yapılıyor.

Muhalefetin ortak adayda uzlaşması halinde öncelikle Gül'ün, bağımsız aday ya da "çatı aday" olması seçeneği muhalefetin önemli seçenekleri arasında yer alıyor.