Bahçeli: "ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar...
Bahçeli: "ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ'cülerin yağma ve talan vak'alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır.
15.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:26
Bahçeli: "ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ'cülerin yağma ve talan vak'alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA