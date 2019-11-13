13.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:07

Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA