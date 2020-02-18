Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM
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Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM

Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

18.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:33
Bahçeli:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MHP Genel Başkanı 'nin konuşması

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM
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