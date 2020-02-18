Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM
Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
18.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:33
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA