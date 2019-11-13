Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek...
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Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek...

Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır.

13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:06
Bahçeli:

Bahçeli: "ABD'nin bilhassa 'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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