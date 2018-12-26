Bahçeli: "Abd'nin Ani Kararının Önünde ve Arkasında Ne Yattığını Bilemiyoruz"
- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
- MHP Genel Merkezi
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA