Bahçeli: "Abd'nin Ani Kararının Önünde ve Arkasında Ne Yattığını Bilemiyoruz"
CANLI YAYIN: MHP Lideri Bahçeli, Gündeme Dair Soruları Cevaplıyor

Bahçeli: "Abd'nin Ani Kararının Önünde ve Arkasında Ne Yattığını Bilemiyoruz"

- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli:

- MHP Genel Merkezi
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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