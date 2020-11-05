Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır"
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır"

05.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir."

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır."

Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir."

Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır'
Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır'
Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır'
Bahçeli: 'ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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