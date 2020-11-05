Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır."
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır."

05.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:14
Bahçeli:

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır.

Bahçeli: "ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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