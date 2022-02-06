İMAMOĞLU, ADANA (DHA) - Bahçeli: ABD Ankara Büyükelçisi'nin İmamoğlu'na gitmesi zarfsız mesajdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi, zarfsız bir mesajdır. Güya 'Askıda Fatura Projesi'yle ilgili bilgi almak istiyormuş. Behey büyükelçi, sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun, kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisince Ankara Kızılcahamam'daki otelde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri ortak toplantısının kapanışında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber akademisyenlerin de bulunduğu isimlerin iç ve dış gelişmeler hakkında sunumlar yaptığını belirten Bahçeli, "Meclis faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılmış, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alınmış, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklikler aktarılmış, farklı alanlardaki parti çalışmalarımız değerli arkadaşlarımız tarafından anlatılmıştır. Ayrıca dış politikada ufuk açan bir değerlendirmede bulunan, milletvekillerimizin, MYK ve MDK üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesini sağlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran'a da özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli ayrıca Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 mültecinin donarak öldüğünü de konuşmasında hatırlatarak, "Yunanistan insanlık suçu işlemiştir. Bir umutla sınırlara dayanan göçmenler soyulup, eziyet ve işkence görüp ölüme bırakılmıştır. Bu küresel vicdan nerededir? Soruyorum, insan hakları savunucuları nereye saklandınız? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu konuda da diyeceği, alacağı bir ihlal kararı olacak mıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel