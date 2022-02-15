Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. - Haberler
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Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli:

Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar.

Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Muhalefet, Politika, Haberler

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