Bahçeli: "(6 muhalefet partisinin buluşması hakkında) Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular." - ANKARA

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