Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur... - Haberler
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Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli:

Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.

Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Muhalefet, Politika, Haberler

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