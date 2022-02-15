Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.
Bahçeli: "(6 muhalefet parti liderinin buluşması) Ahlatlıbel'de beş buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika