Bahçeli: 6+1 formatında buluştular

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği koplantıya ilişkin, "Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel'de 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Boşuna uğraşmıştır. Boş yere zaman tüketmiştir. Ahlatlıbel'de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur" dedi.

Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna'da yaşanan gerilime dikkat çeken Bahçeli, iki ülke arasında çıkacak savaşta en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olacağını söyledi. Bahçeli, dünyanın nefesini tutarak bu iki ülke arasında yaşanan gerilime odaklandığını vurgulayarak, "Bu iki ülkenin sıcak bir çatışmaya girmesi büyük bir risk ve tehdittir. ABD Başkanı Biden'in, 'dünya savaşı' ihtimalini telaffuz etmesi Covid-19 salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin sınırlı bir alanda kalmayıp çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Bu tip bir vahşete, böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır. Muhatap devlet veya hükumet başkanlarının gün aşırı görüşmeleri, kurulan heyetlerin uzlaşma arayışları, liderlerin telefon diplomasileri, biri biterken diğeri başlayan resmi ziyaretler, Normandiya Dörtlüsü'nün müzakere girişimleri, sükunet tavsiyeleri, aklıselime davetler bugüne kadar beklenen yumuşamayı sağlayamamıştır" dedi.

Toplantı ile ilgili kara kalem çizilmiş karikatürü gösteren Bahçeli, "Bu kara kalem çizilmiş bir şey. Burada 6 yuvarlak masa, altında HDP, onun ayaklarının altında Avrupa Konseyi ve ABD var. Masa dikdörtgen olsa 4 ayağı olurdu; ama yuvarlak olunca ayak 1, o da gizli ayak. O da HDP. Şu hale bakın, 6'lı ganyan. HDP ve Avrupa Konseyi, ABD, AB bunların normlarına kalacakmış. Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel