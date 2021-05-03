Bahçeli: 3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir
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Bahçeli: 3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir

Bahçeli: 3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Mayıs 1944 olaylarının, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlandığını, zulmete meydan okumasıyla anlam kazandığını bildirdi. 3 Mayıs'ın taviz vermeyen iradenin günü olduğunu belirten Bahçeli, "3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir. 77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır. 3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir" dedi.

'İLKELERİ İLKEMİZDİR'Bahçeli, 3 Mayıs'ın milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır. Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır. 3 Mayıs'ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur. 77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve Merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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