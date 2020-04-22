Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için... - Haber
23 Nisan, Politika

Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için...

Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.

22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:13
Bahçeli:

Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi Haber
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:26:25. #1.14#
title