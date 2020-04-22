Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için... Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.

Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir." - ANKARA Kaynak: İHA