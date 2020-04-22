Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için...
Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.
22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:13
Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir." - ANKARA
Kaynak: İHA