Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının...

Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının...

Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım" dedi.

Bahçeli,

Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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