Bahçeli: "2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli...
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Bahçeli: "2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli...

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel
Bahçeli: '2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli...

Bahçeli: "2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor

Bahçeli: "2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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