Bahçeli, 2002 Yılında da Erken Seçim İstemiş, AK Parti Seçimden Zaferle Çıkmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'de yaptığı erken seçim çağrısı akıllara 2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısını getirdi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında 3 Kasım 2002'de yapılan erken seçimde, AK Parti yüzde 34.20 oy oranı ile ilk seçiminde iktidar olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim sağrısı 2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısını akıllara getirdi. Bahçeli, Başbakan Yardımcısı olduğu 57. Koalisyon Hükümetinde erken seçim sağrısında bulunmuş ve 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitmişti.

DSM-MHP-ANAP ortaklığında oluşturulan 57. Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan ve 7 Temmuz 2002'de Bursa'nın Keles ilçesinde yapılan 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'de yaşanan siyasi belirsizlik eleştirilerine cevap vererek, "Madem Türkiye'de bir siyasi belirsizlik var. Her türlü ekonomik programın başarıyla uygulanmasını engelleyen faktör bu olarak görülüyor. Gelin siyasi belirsizlikten neyi kastediyorsanız ki kastettiğiniz 57. Cumhuriyet hükümetinin bozulmasıdır. O zaman bu amaçlarınızı millet iradesine dayalı olarak yapmaya cesaret edin. 1 Eylül'de TBMM'yi toplantıya çağıralım. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım. Geçmiş dönemde olduğu gibi 60 günlük bir seçim takvimi içerisinde seçim yapalım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. Böyle bir durum 57. Cumhuriyet hükümetiyle bir erken seçimin yapılması demektir. Böyle bir durum sayın Başbakanımızın başkanlığındaki bir hükümetle Türkiye'nin sağlıklı bir seçime gitmesi demektir. Böyle bir durum 3 Kasım'da seçim sonuçları bir millet iradesini ortaya koyacaktır. Bu millet iradesiyle şekillenecek olan TBMM yeni bir siyasi iktidar ortaya koyabilir. Ortaya çıkacak olan bu yeni iktidar, Türkiye Avrupa ilişkilerinde de önemli adımlar atabilir. Türkiye'yi kaosa sürüklemeden siyasi belirsizlik bazı odakların ve çevrelerin dar iradeleriyle değil, 65 milyon millet iradesiyle şekillenmiş olur. Türkiye önemli bir bunalımdan yine milletle beraber çıkma yolunu bulmuş olur. 2003 yılına çok daha güçlü bir iktidar yapısıyla millet Türkiye'nin meselelerin kucaklamaya çalışır" açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra alınan erken seçim kararı sonrasında Türkiye 3 Kasım 2002'de seçime gitmiş, AK Parti ise bu seçimlerde yüzde 34.29 oy alarak TBMM'ye 363 milletvekili ile girmişti.

Devlet Bahçeli, aradan geçen 16 yıl sonra yine bir erken seçim çağrısında bulundu. Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur İttifakı'nın korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkileri değişime uğramıştır. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra neyle muhatap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. ya normal tarihi beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul, en demokratik, en akılcı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda boğalım. Tercih büyük Türk milletine aittir. Ne istiyorsak Türk milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk milletinin lehinedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

MHP Lideri Bahçeli'nin bu erken seçim çıkışı AK Parti grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Grup toplantısı sonrasında kurmayları ile bir araya geldikten sonra gazetecilerin erken seçim sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Devlet Bahçeli ile yarın saat 13.30'da bir araya geleceklerini belirtti. Erdoğan, "13.30'daki görüşmemizde bizim gerek bu süreçle ilgili gerek bu açıklama ile ilgili görüşlerimizi orada değerlendiririz. Benim söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi grupta söyledim" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gözler yarı yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Külliyede yapılacak bu kritik görüşme sonrasında bir açıklama yapılarak konunun açıklığa kavuşturulması bekleniyor. - ANKARA