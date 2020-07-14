Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasını bir... Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır.

Bahçeli: "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır." - ANKARA Kaynak: İHA