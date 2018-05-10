Bahçeli: 15'liler Olayı Demokrasinin Soysuzlaşması, Milli İradenin İnkarıdır

Bahçeli, CHP'ye dönen vekillerle ilgili, "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir." dedi.