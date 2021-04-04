Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket...
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Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bahçeli: '103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket...

Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir.

Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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