Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket...
Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir.
Bahçeli: "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları antidemokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı