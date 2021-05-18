Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar

TOKAT'ın Yazıbaşı köyünde yaşayan aile, son günlerde bahçelerine gelmeyi alışkanlık haline getiren yaralı tilkiyi besliyor.

TOKAT'ın Yazıbaşı köyünde yaşayan aile, son günlerde bahçelerine gelmeyi alışkanlık haline getiren yaralı tilkiyi besliyor.

Yazıbaşı köyünde oturan Korhan Şahin'in evlerini son günlerde bir tilki ziyaret etmeye başladı. Sol ön bacağından yaralı olduğu fark edilen tilkiye aile, yiyecekler vermeye başladı. Yarasından dolayı avlanma sıkıntısı çektiği düşünülen tilki evdeki çocukların da sevgisini kazandı.Öğretmen Korhan Şahin "Sık sık olmasa da bazı akşamlar bu minik dostumuz bizi ziyarete geliyor. Ön bacaklarından birisinde doku kaybı var. Rahat avlanamadığını düşünüyorum. Bu yüzden iyileşene kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz