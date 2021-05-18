Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Yazıbaşı köyünde yaşayan aile, son günlerde bahçelerine gelmeyi alışkanlık haline getiren yaralı tilkiyi besliyor.

TOKAT'ın Yazıbaşı köyünde yaşayan aile, son günlerde bahçelerine gelmeyi alışkanlık haline getiren yaralı tilkiyi besliyor.

Yazıbaşı köyünde oturan  Korhan Şahin'in evlerini son günlerde bir tilki ziyaret etmeye başladı. Sol ön bacağından yaralı olduğu fark edilen tilkiye aile, yiyecekler vermeye başladı. Yarasından dolayı avlanma sıkıntısı çektiği düşünülen tilki evdeki çocukların da sevgisini kazandı.Öğretmen Korhan Şahin "Sık sık olmasa da bazı akşamlar bu minik dostumuz bizi ziyarete geliyor. Ön bacaklarından birisinde doku kaybı var. Rahat avlanamadığını düşünüyorum. Bu yüzden iyileşene kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. 


Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Kenan Doğulu Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 15:54:12. #1.11#

title