Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular
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Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular

02.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:34

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde meyvesi de olan yaklaşık bin 150 ağacın kesilmesi üzerine varisleri, suç duyurusunda bulunarak nöbet tutmaya başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde meyvesi de olan yaklaşık bin 150 ağacın kesilmesi üzerine varisleri, suç duyurusunda bulunarak nöbet tutmaya başladı.

Karadayı Mahallesi Belendibi mevkisinde yaklaşık 12 bin meyve ağacının bulunduğu bahçedeki bazı ağaçların gece kesildiğini gören varisleri, duruma tepki gösterdi.

Polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulunan arazi sahiplerinden Fatma Bülüç, Halime Yılmaz, Gülsüm Akıdan ve Sevgi Demir kardeşler, diğer ağaçların da kesilmemesi için nöbet tutmaya başladı.

Bahçenin etrafında dönüşümlü olarak nöbet tutan kardeşler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Fatma Bülüç, gazetecilere, babalarından miras kalan 25 yıllık ağaçların kesildiğini söyledi.

Tarlada 850 mandalina, 300 civarında nar ve zeytin ağacının dibinden kesildiğini savunan Bülüç, "Yeğenim, 2012'de vefat eden babamdan tarlayı 25 yıllığına kiralamış. 360 dönümlük bir alan. Burada 12 bin civarında ağaç var. Kalanını da kesmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. Yeğenim, tarlada 5 yıldır kiracı ama kirayı da ödemiyor. Üstüne ağaçları kesti." diye konuştu.

Halime Yılmaz da arazinin beş kişiye hisseli olduğunu, yeğenine 17 dönüm düşeceğini ancak henüz miras paylaşımının yapılmadığını dile getirdi.

Ağaçlar kesilince şikayetçi olduklarını belirten Yılmaz, polis ekiplerinin gerekli tutanağı tuttuğunu, dava açılacağını anlattı.

Ağaçları kestiği iddia edilen Ü.K, şikayet üzerine savcılığa giderek ifade verdiğini, kesimin yasal olduğunu ileri sürdü.

Rahmetli olmadan önce dedesinden kiraladığını belirten Ü.K, "Biz bu ağaçları kestik ama yasal dayanağımız var. Buraya muz tesisi yapacağım. 15 milyonluk bir tesisten bahsediyorum. Burada yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. İfademde 5 artı 20 yıllık toplam 25 yıllık sözleşmem olduğunu ve kullanım hakkının bende olduğunu, toprağı istediğim şekilde işleme hakkım olduğunu beyan ettim. Savcılık serbest bıraktı." diye konuştu.

Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular
Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular
Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular
Bahçelerindeki bazı meyve ağaçları kesilince suç duyurusunda bulundular

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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