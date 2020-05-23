Bahçelerinde kenevir yetiştiren baba ile 2 oğlu gözaltına alındı
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Bahçelerinde kenevir yetiştiren baba ile 2 oğlu gözaltına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evlerinin bahçesinde kenevir yetiştiren baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Bahçelerinde kenevir yetiştiren baba ile 2 oğlu gözaltına alındı
23.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:52

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evlerinin bahçesinde kenevir yetiştiren baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden H.A'nın, oğulları A.A. ve M.A. ile Hasanlar mevkisinde bulunan evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda 241 kök kenevir, 20 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili baba ile 2 oğlu gözaltına alındı. Sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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