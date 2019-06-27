Bahçelerinde Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde M.Ş. ve S.Ş. çiftinin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan armada 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirle ekipler tarafından imha edilirken M.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.
- Kahramanmaraş
Bir ihbarı değerlendiren Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde M.Ş. ve S.Ş. çiftinin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan armada 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirle ekipler tarafından imha edilirken M.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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