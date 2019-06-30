Bahçeleri "dolu savar" ile koruyorlar

Sakarya'da bulunan 3 bin 800 dönümlük meyve bahçesindeki ürünler, dolu yağışında oluşabilecek zararlardan "dolu savar" ile korunuyor.

Karasu ilçesindeki özel bir şirkete ait meyve bahçesi, doluya karşı geliştirilen "dolu savar" adı verilen dolu topu ile korunmaya başladı.

"Dolu savar" meyve bahçelerine yaklaşan dolu bulutlarını önceden haber verirken yaydığı dalga ile de dolunun yağmur olarak düşmesini sağlıyor.

Şirketin ziraat mühendisi Mehmet Ali Sırma, şirket bahçelerine dolu yağmasını önlemek için bu cihazı aldıklarını söyledi.

Arazideki dolu yağışını önlemek adına ülkeye sağlayacakları meyvenin dolu hasarı görmemesi için "dolu savar"ı aldıklarını dile getiren Sırma, şunları anlattı:

"Bu cihaz yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu cihazın kullanımını destekliyor. Bu cihazın amacı tamamen tarım alanlarında dolu ile mücadele. Son yıllarda meydana gelen dolu hasarları ülkemizde had safhaya ulaştı ve çok fazla hasar meydana geldi. Bunun karşısında ürünlerimizde çok zarar meydana geliyor. Bu zararı ortadan kaldırmak için bir çalışmadır bu. Ülkemizde afetlerden dolayı birçok tarım ürünleri zarar görüyor ve biz de bu zararları önlemek istiyoruz. Bizim amacımız bu."

Sırma, sistemin hava radarıyla entegre çalıştığını, cihazın dolu bulutlarının sinyalini verdiğini bildirdi.

Cihazın dolu tanelerinin yağmur şeklinde yere inmesini sağladığını kaydeden Sırma, şöyle konuştu:

"Bunun teknik olarak bulutları etkilemek veya yağmurun yağmaması gibi yapısı yok. Asetilen gazı dolunun sadece yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Bunun etki mekanizması 500 metre yarı çapla çalışan 800 dönümlük bir alana hitap eden bir cihaz. Afetlerin artmasıyla zirai kesimin ve özellikle Bakanlığın yapmış olduğu girişimlerle ülkemizde yaygınlaşan bir cihaz. İnsanlar çare arıyor çünkü ürün kayıpları söz konusu ve ülkemizi beslemek zorundayız. Kaliteli ürünler üretmek zorundayız. Bu cihazları zirai kesimlerin muhakkak kullanması gerekiyor. Geçen yıl 300 dönümlük bir üretim sahamızda yüzde 80 gibi bir zarara ulaştık. Bu da çok büyük bir maddi kayıp oldu. Şu anda bu cihazla 800 dönüm bir alanı koruyoruz. Maddi olarak bu cihazla kıyasladığımız zaman yaklaşık 5'te biri kadar bir para söz konusu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde Antalya'da çok büyük dolu yağışları olmuştu. Biz bu makineyi yeni almıştık ve bu makine sayesinde biz oradaki ürünlerimizi kurtardık. Makinenin etki alanında dolu yağışı olmadığını ve diğer yerlerde dolu yağdığını gördük ve şimdi ikincisini aldık, Sakarya Karasu'daki arazimize kurduk."

Sırma, büyük arazisi olanların ve köylerde yaşayanların bir araya gelerek ürünlerini doludan korumaları için bu makineden almalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA