Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı (2)
10.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:53
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Oğuzhan K. tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU