Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.