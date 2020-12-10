Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı
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Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı

10.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:42
Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K. (33), jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K. (33), jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan H.Y.'ye ait bahçeden avokado çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapan JASAT ekipleri, şüphelinin Oğuzhan K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, aynı bahçede pusu kurdu. Gelen Oğuzhan K. avokado toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Oğuzhan K.'nin topladığı çuval içerisindeki 160 avokadoya da el konuldu.Yapılan araştırmada, Oğuzhan K.'nin farklı zamanlarda bahçelerden; tanesi 6,5 liradan satılan ve piyasa değeri 260 bin TL olan 40 bin avokado çaldığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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