BAHÇELİEVLER'DE YIKIMDA HASAR ALAN YAN BİNA ONARILIYOR

BAHÇELİEVLER'de, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında yan binada hasar gördü. Hasar alan daireler, müteahhit firma tarafından onarılmaya başlandı. Müteahhit firmadan zarar verdikleri apartmandan karot örneği alınıp, sağlamlık testi yapılması istendi.

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Yıkım sonrası 2 iş yeri 10 dairenin bulunduğu 5 katlı yan binada delik ve derin çatlaklar oluşturdu. Müteahhit firma ise, çatlaklar oluşan dairelerde onarım çalışması başlattı. Bina sakinleri çalışmaları sokakta izledi.

"DUVARLARI ÖRERİZ DİYORLAR AMA BİZ KORUYORUZ"

Apartman yöneticisi Hatice Yılmaz, "Duvarlar kırıldı, hiçbir şey kalmadı. Bina komple yıkılacak. Önümüz kış ne yapacağız nerede kalacağız. Eşim hasta 80 yaşında. 'Binanızda bir şey yok.' diyorlar. 'Duvarları öreriz' diyorlar ama biz korkuyoruz evlere giremiyoruz. Hepimiz dışardayız. Ne yapacağız bilmiyoruz. Sağlam yer yok." dedi. Apartman sakini Güler Çorluoğlu ise, "Sözde sağlam diyorlar ama her yer çatlamış." dedi.

Bahçelievler Belediyesi ise, müteahhit firmadan zarar verdikleri apartmandan karot örneği alınıp sağlamlık testi yapılmasını istedi.