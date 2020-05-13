Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.

Milas'ta kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

İkametin bahçesinde yapılan aramada bir miktar ekili kenevir ve esrar ele geçirilirken, F.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA