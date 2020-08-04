Bahçeden bisiklet hırsızlığı kamerada SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalındı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Geyve'nin Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde oturan Yılmaz Keskin, evinin bahçesinde duran oğluna ait bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Keskin, bir gencin önce evin etrafına baktığını daha sonra bisikleti çalıp, gittiğini fark etti. Yılmaz Keskin, hırsızlık anının anbean yansıdığı görüntüleri polise vererek, şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA